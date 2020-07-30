前高雄市長韓國瑜今年1月在愛河設立的裝置藝術「愛河．愛之鯨」，提醒大家愛護地球、落實環境保護，強調人與環境和諧相處的重要性，更成為高雄著名的打卡新地標之一，因考量颱風汛期風險，並尊重策展單位決定，市府在上週進行拆除作業。而高雄前副市長葉匡時昨(29日)則是在臉書PO出拆解影片，並說「現在已成美好的回憶」。

「愛河．愛之鯨」1月21日開幕，成為高雄打卡新地標，22日進行拆除。（資料照／柯宗緯攝）

「愛河．愛之鯨」今年1月開幕，成為高雄打卡新地標。（柯宗緯攝）

愛之鯨緣由來自台灣夫妻所創立美國知名建築設計團隊「StudioKCA」，用塑膠廢棄物組裝而成，打造一座15公尺高，約七層樓的巨型座頭鯨環保裝置藝術，由於鯨魚是海洋中最大型的哺乳類動物，從愛河騰躍而出，喚起民眾對海洋垃圾污染及環境保護的重視。

經過200多天的展出，「愛河．愛之鯨」大型公共藝術也於22日退場，對此，葉匡時則是在臉書PO出一段拆解愛之鯨影片，並寫下，「因為汛期到了以及維養的困難而被拆解 。感謝許博允先生當初的介紹引進，成為高雄的觀光亮點，現在已成美好的回憶」。

而葉匡時的貼文曝光後，不少網友也紛紛留言表示不捨，「這麼有創意的藝術品竟然拆了真的好可惜」、「副市長好，高雄市民想念你」、「好險已經拍照留念」、「拆掉太可惜了」、「永遠懷念韓國瑜團隊」、「好可惜，好美的作品」。

(中時新聞網)