超商搶食「白金」商機！全家繼「匠吐司」成功打出名號後，搶搭生吐司風潮，29日再宣布推出由世界麵包冠軍師傅陳耀訓監製的生吐司，首波限量1萬個，只透過店舖群組預購方式販售；7-ELEVEN也從今年3月在限定門市推出熱壓吐司，單店單日最高熱銷300份，近期再攜手名店振頤軒聯名推出「爆漿芋到泥」口味熱壓吐司搶市！

值得一提的是，萊爾富也在今年6月首度引進一款生吐司，是由日前宣布收攤的頂新集團旗下布列德麵包店的中央工廠代工。萊爾富表示，6月3日引進「Hi Bread」單片包裝的生吐司，主打柔軟吐司邊加上彈性麵包體，單片售價25元，迄今已累計銷售近5萬個。

今年烘焙界掀起一股「生吐司」風潮，而這股風潮也吹進量販超市及超商通路，全聯5月推出自有品牌「READ BREAD生吐司」，家樂福也在7月開賣「家樂福自製生吐司」，目前僅在20家量販門市限店販售，且由於工序繁雜，每店每日只限量10條，開賣就搶購一空。

全家也搶搭這股風潮，推出由世界麵包冠軍師傅陳耀訓監製的生吐司，有加入屏東紅柴蜂蜜的「生吐司」，以及加入屏東萬丹紅豆的「萬丹紅豆生吐司」兩款，主打使用台灣在地食材、嚴選日本進口麵粉，成分單純無添加，並以湯種製法讓吐司柔軟，售價分別是130元、150元，是超商相對高單價的烘焙產品，只在店舖群組開放訂購。

超商吐司類商品有多熱賣？據全家統計，2019年4月推出自有品牌「匠吐司」以來，目前全品項（包括吐司跟夾心吐司）銷售數量合計突破2,000萬條，是全家近年操作相當成功的明星商品。以單價約50元計算，光是「匠吐司」就為全家帶來超過10億業績。

7-ELEVEN也在今年3月首度推出熱壓吐司商品，目前已在13店販售，除了「爆漿起司」、「起司火腿蛋」、「鮪魚蛋」口味，近期再推出振頤軒「爆漿芋到泥」新口味，主打使用鮮奶吐司、大甲芋頭檳榔心搭配切達起司，預料可望再帶動一波買氣。

OK超商也說，近期市場掀起生吐司話題，也帶動吐司相關商品成長，從門市銷售統計發現，今年吐司類業績年增一成，OK近期也推出阿華田巧克力夾心吐司新品搶市。

(工商 )