陸媒《環球時報》30日社評指出，27日早晨，美國有線電視新聞網（CNN）在原美國駐成都總領館門前直播領館交接時，鏡頭外傳來陣陣《歌唱祖國》大合唱，這是成都人民用歌聲表達對陸美互關領館事件的態度，也代表了大陸主流社會的態度。華府不要以為可以肆無忌憚地傷害大陸，而大陸只能忍氣吞聲。

社評表示，這一輪陸美關係的急速惡化，責任完全在美方，是非對錯一目了然。中方關閉美駐成都總領館接管，是完全正當和必要的反應，符合國際法和國際關係準則，符合外交慣例。對國家的這一重大外交行動，廣大人民群眾非常支持。輿論還注意到，無論是成都現場的民眾還是互聯網上的大陸線民，很多人表現出來坦然和淡定，甚至還不乏幽默感。大國國民的心態呼之欲出，與華盛頓政客的氣急敗壞形成了鮮明對比。

社評認為，大陸社會是多元的。也有不少大陸人對陸美關係搞到今天這個分上由衷痛心，就像是眼看著一個美好的東西被華盛頓反陸政客砸碎在地上。另一方面，還有極少數聲音感慨，美國的外交官從成都「優雅」地離開，這遭到很多大陸網友的批評。要知道，那一分體面甚至「優雅」，還不是大陸政府給予的嗎？相比之下，美方對大陸外交官所作所為，又哪裡像是現代文明大國幹出來的事？

社評說，互關領館是陸美關係史上從未有過的事，這是陸美關係空前惡化的標誌，而它並沒有為陸美交惡畫上句號。在互關領館之後，陸美關係繼續下墜，美國國務卿蓬佩奧發表了被美國輿論稱為是降下「對陸新鐵幕」的演說，美國的軍艦和飛機繼續頻繁地在南海和台海出現。看樣子，華盛頓的反陸政客是鐵了心要把大陸拉入「新冷戰」之中。不可否認，這對大陸構成相當嚴峻的外部挑戰。

社評強調，但是大陸不怕，大陸人民不懼。華盛頓全方位的極限施壓，沒壓垮大陸，反而讓大陸人民對美國以及我們自身都有了重新的認識，社會凝聚力得到了一次強有力的鞏固。

(中時 )