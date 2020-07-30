解放軍兩棲合成旅演習

隨著11月總統大選逼近，美國總統川普大打中國牌，與北京關係緊張持續升高。繼貿易戰、南海摩擦，新冠肺炎起源與香港國安法爭議後，雙方又互關總領事館。

據BBC新聞網報導，期間美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表對北京強硬政策演說，力促全球自由國家，以「不信任並要驗證」（distrust and verify）的原則面對中共，以迫使中國大陸改變。而這在中國大陸觀察專家間拋下震撼彈，有人形容，這是「新鐵幕演說」和「新冷戰宣言」，等於宣告過去數十年美國對陸接觸政策「正式失敗」。

中國大陸獨立政治學者吳強說，「中美之間的對抗不像冷戰時期，有普世價值的競爭。『新冷戰』的對抗是一個古老中華帝國和一個現代強國之間的對抗，一個低端全球化和一個沒有領導的新自由主義全球化之間的對抗，以及兩種治理模式之間的對抗。」

他認為，北京在東海，台海及南海和其他國家發生矛盾的根本問題在於，中方擁抱傳統帝國主義的心態，不承認現有國際規則。「這也是中美關係緊張的癥結」。此外，他指出，南海不排除可能爆發小規模武裝衝突，但危機不會擴大。他說，中方在南海的主要戰略利益，是為海南島的核潛艇進出提供掩護，而不是表面上所說的主權。「中國仍然存在與其他各國共同開發南海的集體意識。」

吳強認為，奪下台灣後，才能解決海南島需要大量海空掩護核潛艇的問題，繼而展開美中在西太平洋的對抗。「對北京來說，只有奪下台灣，把台灣作為核潛艇基地，才能在未來真正有能力與美國對抗。所以中美關係越緊張，中國愈急於奪下台灣。」

他強調，「真正的危險在台灣」，由於中方以民族復興為目標，打算在國家主席習近平第3個任期內完成兩岸統一。他指出，這也是北京不惜一切代價，在香港否定一國兩制，推出《國安法》的重要原因。

另一方面，紐約城市大學（The City University of New York）政治學教授夏明則認為，可能發生武裝衝突的熱點，將取決於哪一方率先挑起。他說，要是美國先挑起，可能會選擇南海。而其中原因在於，美國海、空軍的優勢使衝突最容易控制，也最容易觸及中國的痛處，同時在道義上來說，可能引起的平民傷亡也最少。

不過，如果由中方先挑起，則最可能選擇台海，其次是中印邊境。夏明說，他認為，台灣對於北京的「一個中國」政策來說最具合理性，也擁有多年累積的軍事裝備和勢力滲透。而在中印邊境，中方陸軍則可以發揮優勢， 而且對北京來說，這一方面有助強化國際安全戰略，尤其是對西藏的控制，另一方面則與「一帶一路」經濟戰略相吻合。

「熱戰的前景在增加，而且熱戰不會只是中美兩國的戰爭，」夏明強調，「一定是世界大戰，而這是非常危險的。」

(中時新聞網)