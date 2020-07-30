淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山近日接受港媒專訪，探討兩岸關係。他認為，現在民進黨的蔡英文總統進入第二任期，兩岸問題上一定會面對3個問題。而對於柯文哲剛舉辦完「雙城論壇」，他認為，「現在能舉辦雙城論壇是好事情」。

趙春山近日接受港媒《中評社》專訪，談及現在的兩岸關係，他認為，現在兩岸沒有互信，即使要恢復兩岸談判都很悲觀，恢復協商可能性沒有了，兩岸之間只能消極避險，希望不要擦槍走火。且上至兩岸、下至國共，都沒有互信關係。現階段能處理的只能做危機管控。

專訪再問，台北市長柯文哲剛和上海方面舉辦完雙城論壇，「未來柯文哲是否能主導兩岸交流？」趙春山指出，「中國大陸會跟有實力的人來往，現在不可預測柯文哲未來實力，柯就算是未來有機會當領導人，立場是否跟現在一致也不一定」，但他重申，「現在能舉辦雙城論壇是好事情」。

趙春山也坦言，台灣目前對中國大陸是新課題，要建構對台政策，要考慮台灣環境變化，但台灣年輕一代對大陸的了解，與以前不同，因此，大陸已對台灣不存希望，認為「和統」機會不大，最終還是要一戰，這是很悲觀的看法。

最後，談及蔡英文總統的兩岸政策，他則認為，台灣無法有主動的空間，只能被動因應。蔡政府現在說越多、做越多只會更麻煩。且蔡第二任的4年內，一定要面對兩岸的幾個問題，第一「中國大陸不會讓兩岸這樣繼續下去」第二、「一定會有一個解決方案」、第三「兩岸最終是大戰？小戰？或是和平的方式解決」。

(中時新聞網)