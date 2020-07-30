《店頭市場》陞達科技上櫃案 審議通過 08:352020/07/30 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過陞達科技(4945)申請上櫃案。 陞達科技公司主要從事風扇馬達驅動控制晶片之研發、設計與銷售及微控制器晶片之代理買賣，申請時資本額2億6000萬元，董事長為李坤蒼，推薦證券商係國票證券及第一金證券；陞達科技公司108年度合併營業收入為3億5775萬元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為4412萬5000元，每股盈餘為1.68元；109年第1季合併營業收入為9420萬2000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為1804萬3000元，每股盈餘為0.69元。 (時報資訊) #櫃檯買賣中心 #陞達科技 也許您會感興趣 推薦閱讀 1分鐘讀財經》超微升財測 台積電等概念股接單旺 08:142020/07/30 財經 《店頭市場》因應疫情 櫃買放寬IPO規範 08:352020/07/30 財經 《半導體》H2營運審慎樂觀 旺宏漲停返填息路 10:342020/07/30 財經 《半導體》Q3展望平穩 聯電冷翻黑 10:172020/07/30 財經 《電子零件》爆單啦 聯德控股運動器材出貨額年增看5倍 10:512020/07/30 財經 《美股》上季業績超預期＋與華為和解 高通盤後飆歷史新高 09:092020/07/30 財經 《電子零件》外資看法分歧 台郡除息觸跌停 11:252020/07/30 財經 禾聯64.7億聯貸 華銀主辦 04:102020/07/30 全球財經 3A概念股 動起來 超微、蘋果、亞馬遜財報將陸續報喜 04:102020/07/30 財經要聞 陞達科技上櫃審議 過關 04:102020/07/30 證券．權證 財經熱門新聞 美晶片廠7奈米慘！驚爆台積電3、5奈米也撿槍 - 財經 厲害了！高通逼華為掏出540億元 盤後狠飆12％ - 財經 台積電可能掉槍？美媒爆恐跟這個人有關 - 財經 高通說溜嘴！財報曝蘋果iPhone 12發表時程？ - 財經 全球央行運回黃金 布局去美元化 - 錢潮 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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