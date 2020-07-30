櫃檯買賣中心上櫃審議委員會通過陞達科技(4945)申請上櫃案。

陞達科技公司主要從事風扇馬達驅動控制晶片之研發、設計與銷售及微控制器晶片之代理買賣，申請時資本額2億6000萬元，董事長為李坤蒼，推薦證券商係國票證券及第一金證券；陞達科技公司108年度合併營業收入為3億5775萬元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為4412萬5000元，每股盈餘為1.68元；109年第1季合併營業收入為9420萬2000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為1804萬3000元，每股盈餘為0.69元。

(時報資訊)