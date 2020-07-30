為因應新冠肺炎疫情對申請上櫃案件之影響，櫃檯買賣中心採行相關寬容措施，對於109年起申請上櫃案，除衡酌新冠肺炎對發行公司獲利影響予以綜合考量外，上櫃審查重點將著重於發行公司未來營運之穩定度及成長性，並將適度彈性調整110年度申請上櫃案獲利能力之認定規範。

現行上櫃申請案之獲利條件，包括「最近二個會計年度稅前淨利占股本(外國發行人為歸屬於母公司業主權益金額)之比率平均達3%以上，且最近一個會計年度獲利能力較前一個會計年度為佳者」之規定，有鑑於109年初以來新冠肺炎疫情對發行公司營運獲利產生一定程度之影響，櫃買中心已就申請上櫃案採行相關因應措施。

櫃買中心表示，針對申請上櫃案，包括109年底前已簽訂上櫃契約但尚未掛牌者，得申請延長其股票掛牌時限(即最遲於櫃買中心函知上櫃契約日起6個月內掛牌，延長為9個月內掛牌)，以及對於109年起申請上櫃案，除衡酌新冠肺炎對發行公司獲利影響予以綜合考量外，上櫃審查重點將著重於發行公司未來營運之穩定度及成長性，並將適度彈性調整110年度申請上櫃案獲利能力之認定規範，以降低新冠肺炎疫情對發行公司準備申請上櫃規劃時程之影響。

就110年度申請上櫃案而言，倘其109年度營運確受新冠肺炎疫情影響，並經推薦證券商出具合理性之評估意見後，即得豁免109年會計年度獲利能力須較108年會計年度為佳的條件限制，如此一來109年受新冠肺炎疫情影響但仍具有一定獲利能力之發行公司，即可避免疫情影響並如期於110年度申請上櫃。

(時報資訊)