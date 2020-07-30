「2020台北國際烘焙暨設備展」今（30）起一連四天，在南港展覽館二館登場，今年雖在疫情影響下展期延後，仍是全球首發的大型烘焙展會，台北市長柯文哲等重量級貴賓也將到場支持，且為迎接烘焙業年度中秋大檔，主辦單位也首次設立中秋主題活動區，要助攻廠商「超前部署」中秋商機！

中秋是烘焙伴手禮業者年度大檔，主辦單位表示，本屆烘焙展「中秋主題活動區」高達100多個攤位，是此次展覽中必逛的展區，參與廠商有百年漢餅店李亭香、陳允寶泉、鄭興珍，烘焙名店丹麥之屋、法蘭司、喜豐香、二和珍、拉菲樂、丹蜜爾等，以及首次參展的烘焙複合式名店Miss V Bakery及巧克熊餐車。

據了解，今年因疫情關係，國外廠商及買主難以前來，加上疫情期間烘焙伴手禮業者受到不小衝擊，因此，主辦單位今年特別將展會調整成以B2C為主，還規劃月餅DIY、打卡活動等，增加更多情境式互動體驗，業者也將推出多款獨賣新品及振興優惠搶市，預期今年在「報復性」觀展人潮帶動下，有機會挑戰去年17萬人次的熱度。

此外，30日開幕當天下午也將首次舉辦「後疫情時代—臺灣食品產業的價值蛻變與翻新—新味食潮研討會」，由經濟部工業局指導、食品工業發展研究所主辦，邀請南僑集團營運長戴淑文、郭元益副總經理郭建偉、台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓，分享疫情後的商機與轉機。

今年烘焙展共290家廠商、916個攤位，在南港展覽館二館1樓跟4樓，有原料區、設備區、名店街、咖啡專區等，參展廠商除了德麥搶下原料區最大攤位，還有台灣大食品、洽發、盛發興（飛燕煉乳）、好帝一（牛頭牌）等，設備區則有銓麥、三麥、特家、新麥等，名店街有阿默、歐客佬、蘭田穀王等，咖啡專區還有誠品生活。

(工商 )