新希望關懷協會昨(29)日為了小朋友暑期學習，特別安排一日警察體驗戶外教學活動，由老師們帶著30位小朋友參訪林口分局，化身為一日小小警察，希望讓孩童了解法律常識及體驗警察維持治安辛勞，讓小朋友在暑假期間過得更充實。

林口分局也特別派出員警熱情接待，這些警察哥哥、姐姐逐一的向小朋友們介紹警察勤務、交通宣導及反毒宣導，並讓小朋友們體驗警用裝備、交通工具以及認識毒品的新態樣，學童們細心聆聽警察大哥哥、大姐姐的解說後，一一體驗乘坐警用大型重機。

警察哥哥、姐姐逐一的向小朋友們介紹警察勤務、交通宣導及反毒宣導，並讓小朋友們體驗警用裝備、交通工具以及認識毒品的新態樣，

孩子們甚至對初次接觸的防彈衣、頭盔、盾牌等警用配備，也都感到非常新鮮，講到毒品的新態樣糖果包裝時，小朋友更是興奮的表示「想吃」，幸好經過警察姐姐的細心講解後，小朋友們都明白來路不明的糖果、咖啡包、汽水都可能淺藏毒品危機，參訪過程中夾雜著童言童語，也讓分局稍微嚴肅的氣氛頓時增添些許熱情與歡樂。

林口警分局呼籲，目前正值暑假期間，希望透過寓教於樂的體驗活動、關懷在地的孩童，灌輸自我防護觀念，讓正確的法紀教育向下紮根，同時鼓勵青少年積極參與各項有益身心健康的活動，避免涉足不妥當場所，以減少危害發生。

(中時新聞網)