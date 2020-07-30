國民黨立院黨團6月28日為抗議總統蔡英文提出監委名單，總召林為洲率20名立委突襲占領立法院議場，不僅用鋼釘封門，更在主席台噴漆，藉此杯葛議事。國民黨團破壞議場代價曝光，除了修復費用10幾萬元外，立院議場2017年6月被指定為歷史建築，國民黨立院黨團有違反「文資法」之疑，可處30萬至200萬元罰鍰。

國民黨立院黨團為抗議蔡英文總統提出監委名單，6月28日下午突襲占領立法院議場，不僅打破議場大門玻璃，還在場內噴漆、釘鋼釘等。立法院祕書長林志嘉曾表示，國民黨破壞設備的部分，都已經錄影存證，到時候誰破壞就會向誰求償。

據《鏡週刊》報導，政府電子採購網刊登7月14日決標的「立法院議場遭侵入損壞緊急搶修工程案」，決標金額為16萬5千元。有立院人士透露，這筆搶修工程標案是6月份藍委佔領，7月14日至16日藍委在監委審查會期間，佔領議場破壞議場的麥克風以及質詢台、發言台等相關影音設施及線材，修復價格恐也要10幾萬元。

除此之外，由於立院議場2017年6月被指定為歷史建築，國民黨立院黨團有違反「文資法」之疑，可處30萬至200萬元罰鍰。該報導指出，台北市文化局日前發文給立法院秘書處初步調查後，將擇期召開文諮委員諮詢會，認定是否能復原，若無法復原將依法開罰。

(中時新聞網)