台南市新化高中木球隊榮獲高女組木球比賽團體總錦標第6名，校長許宏明（左二）感謝教練王宏維主任（右一）的指導與體育組長田啟宏（左一）之協助。（台南市新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

今年全國中等學校運動會日前於屏東落幕，新化高中本次比賽成績收穫滿滿。游泳隊余仁俊同學勇奪高男組游泳比賽50公尺仰式銀牌及50公尺蝶式第7名的佳績，木球隊張芷瑄、孔巧悅、陳彤瑄、李怡瑩、何宛庭及徐靖雲合力拿下高女組木球比賽團體總錦標第6名。

余仁俊能有此傑出表現並非偶然，歸功於長期接受教練余庭煒之栽培，每天長達3小時的訓練，寒暑假每天更練5小時，塑造出堅毅不屈的態度，不停超越自我已成習慣。

本屆比賽因疫情影響延至7月比賽，賽場氣溫炎熱，選手們叫苦連天，且游泳比賽場地附近住宿缺乏的情況之下，校長許宏明極力協助教練及選手找尋住宿位置，最終找到距離會場約1公里的住宿地點，以確保選手有好的休息場所。

教練余庭煒表示，感謝校長的大力協助，讓選手們有舒適的環境充分休息，在競爭激烈的50公尺仰式決賽中，所有選手成績落差僅在0.3秒之內獲得銀牌，校長的幫忙功不可沒。

木球隊在教練王宏維主任指導下，儘管比賽時天氣酷熱且遇到午後雷陣雨，著實讓參與的教練裁判及選手們，體驗了高難度的競賽環境。但秉持過去既有的經驗傳承，輔以戰術應用以及賽前的評估，讓木球選手順利晉級到全國總決賽資格。對於學生們只利用平日中午和放學後練習，能有如此成績相當開心。

校長許宏明於比賽期間帶領學務主任林宏龍及體育組長田啟宏，親自到比賽會場為游泳及木球選手們加油，並特地準備運動飲料，且由學生家長會提供加菜金給予教練及選手們最溫馨的支持與鼓勵。

許宏明表示，新化高中雖然沒有體育班，但對於培育體育人才不遺餘力，讓每個學生都有機會表現自我傑出的一面。成功絕非偶然，感謝選手努力奮戰，為校爭光，更感謝兩位教練辛苦的訓練與付出。

(中時 )