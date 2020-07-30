大S回覆汪小菲補辦婚禮提議。（圖／翻攝自大S微博）

大S和汪小菲2010年認識49天就決定登記閃婚，隔年在三亞舉行浪漫婚禮，昨(29日)汪小菲突然開腔，透露當年因他喜好在海棠灣舉行盛大婚禮，但大S其實喜歡低調，10年後汪小菲又回到海棠灣，自覺欠老婆一個溫馨的兩人婚禮，「就我們兩個人光腳踩在沙灘上看海」，對此，大S深夜打趣回應：「萬萬不可」。

當天大S和汪小菲在三亞舉行世紀婚禮，引來許多媒體追逐拍攝，昨汪小菲還原兩人籌畫婚禮經過，說兩人認識才一個月時，汪小菲邀請了大S和許多朋友聚餐，「她覺得那就是她夢想的婚禮了」，但汪小菲愛熱鬧、喜歡海，兩人才決定在海邊舉辦奢華婚禮。

汪小菲說，雖然妻子不喜歡高調，但親友都到場了，賓主盡歡，10年汪小菲獨自回到兩人結婚的飯店，愧疚說：「我欠她個婚禮」，自責虧欠大S一個兩人婚禮，大S見此激動表示：「萬萬不可！」粉絲也秒懂說：「大S：老娘才不要曬太陽！」、「S：大可不必！」、「堅決不曬太陽哈哈哈哈哈哈哈」、「大S:我在心裡祈禱那天下雨」。

(中時新聞網)