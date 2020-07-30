1名自稱「台中米娜」的女子，7天前在Twitter帳號PO出4張在裸露照片，眼尖網友發現，拍攝背景是台中IKEA，轄區台中市警局第四分局表示，正漏夜調查女子身分中，並將依妨害風化究辦。擁有2.8萬粉絲的「台中米娜」雖緊急關閉帳號，但有粉絲爆料，三井OUTLET也是她的全裸取景地。

「台中米娜」23日貼出4張照片，當時她穿著一件深藍色外套，對著鏡頭秀出好身材，還標籤「賣場露出」、「暴露狂」，並寫下「想…裸體在客廳看電視，裸體癱在沙發上放空，裸體躺在床上裸睡，想……把整個賣場當成自己家，喜歡就記得點愛心留言+轉貼喔！」還寫道：「三圍161/50 34D「歡迎露出同好、情侶、夫妻、單女一起交流認識」、「歡迎抖內(捐款)」，還留下自己的銀行匯款帳戶。

許多網友看完紛紛熱情回應「背景人好多哦，妳贏了」、「認真覺得IKEA這樣拍最刺激了」、「大庭廣眾下的居家感，這樣的露出讚讚讚」、「想一起玩」，甚至有同好PO出在IKEA台中店的裸拍，並留言惋惜「我們今天也在那邊，可惜沒遇到！」。

「台中米娜」PO露點照，還歡迎同好粉絲斗內支持。（圖／翻攝自推特)

據了解，「台中米娜」也曾在台中三井OUTLET廁所、停車場等地點拍裸照，得知照片被廣傳遭警方關注，29日深夜已緊急關閉帳號。

警方指出，「台中米娜」在Twitter的帳號已關閉，她自述除IKEA外，在三井outlet，及家樂福等知名賣場，都曾經有拍攝裸體照。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方表示，該名女子也曾在IKEA停車場裸拍，因此將採取「以車追人」方式，調閱賣場監視器循線約談車主，也不排除追蹤帳號IP位置，傳喚女子或同行拍攝者到案說明，若情節屬實，將依妨害風化罪送辦。

(中時新聞網)