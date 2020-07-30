印度有2名國中生，在參加學校學習天文活動時，透過分析由夏威夷大學望遠鏡所提供的畫面，發現有顆不知名的小行星正緩慢地飛往地球，目前該訊息已經通過美國太空總署（NASA）的驗證。

根據《CNN》報導指出，居住在印度西部古吉拉特邦蘇拉特市、年僅15歲的拉哈尼（Radhika Lakhani）與薇卡莉亞（Vaidehi Vekariya），在今年6月參加NASA、印度太空研究所共同舉辦的天文學習活動，該活動主要讓學生透過夏威夷大學望遠鏡拍攝的畫面，學習如何透過照片來識別天體、搜索照片中的移動物體，並且進行分析。

而拉哈尼與薇卡莉亞兩人，在觀測照片的過程中，發現了一顆從未被人發現的小行星，他們將觀測結果寄給NASA，NASA也在7月23日時證實了他們的發現結果，並且將這顆小行星正式命名為「HLV2514」。

印度太空高級天文學家杜維迪（Aakash Dwivedi）則解釋，HLV2514這顆小行星目前正靠近火星的軌道，目前地球與它的距離，是與月亮的距離10倍之多，但在100萬年後，它的軌道將會逐步偏移、往地球移動。

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(中時新聞網)