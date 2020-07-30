今年才23歲的富家千金茱莉亞（Julia Colfer），是香港著名五星級半島酒店的董事千金，目前她一人在日本演藝圈發展。想成為藝人的她，日前接受日本節目《今夜比一比》（今夜くらべてみました）採訪拍攝，曝光了她自己在香港的超奢華生活；最近她還在日本綜藝節目公開徵求男朋友，坦承自己是「母胎單身」，開出一個徵友條件，網友們聽了紛紛翻白眼，狠酸她「難怪交不到男友」。

茱莉亞（Julia Colfer）是位英日混血兒，她的爸爸是香港半島酒店的董事成員高富華（Nicholas Timothy James Colfer），母親是日本帽子設計師。日前她在日本節目上，曝光她平時的生活樣貌。茱莉亞透露，她從小出國都是搭搭頭等艙，小時候身邊就有貼身管家，不但上課有專車接送，最扯的是，因為她覺得走路很麻煩，上學時都是管家抱她從家裡上下車，讓司機載到學校，保證她上學過程「雙腳不落地」，某次上學人到了校門口，才發現自己原來沒穿鞋出門。

而幾乎從小就在半島酒店裡長大的茱莉亞，平常家中若食材煮飯，家人就會帶她到半島酒店，當自家廚房一樣去吃飯；而她從小到大若要開派對，也都在半島酒店裡舉辦。

從小過慣了千金生活的茱莉亞，坦言活到現在已經23歲，依舊是「母胎單身」，還沒交過男朋友。但因為她的成長背景太「奢華」，她也認為自己很難找對象，有可能一輩子都單身。

不過茱莉亞近日在節目上，難得開出了徵友條件。她提到，因為她從小過慣富裕的日子，很喜歡錢，所以她還想要更有錢。茱莉亞說，小時候奶奶曾問她想要多少壓歲錢，「我說了九兆，但目前還沒有拿到」，所以她的擇偶條件只有一樣，就是招募「擁有9兆日元男生！」但這項要求曝光後，引來一堆網友翻白眼，狂酸她「難怪一直單身」、「妳把錢當男友好了」。

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(中時新聞網)