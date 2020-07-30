高雄巿議會30日召開臨時會，準備明天投票補選議長，資深媒體人邱明玉在政論節目上披露國民黨在高雄市議長選戰中難整合的秘辛，很有可能到手的議長會讓給他人。不過，由於日前無黨團結聯盟表態立挺國民黨的曾麗燕，因此研判國民黨在高雄市議長補選選情偏向樂觀。

邱明玉在政論節目《台灣最前線》上表示，在高雄市議會國民黨還是多數的情況下，議長補選寶座應該還是囊中之物。可是為什麼這次會搞到說議長寶座都還有危機，就是因為黨中央對高雄的政治生態完全不理解，所以要仰賴高雄市地方黨部或是市黨部主委莊啟旺的消息。

邱明玉更表示，雖然莊啟旺曾任高雄市議會議長，但是莊在人和方面有問題，所以導致高雄市議會分兩派，變成年輕派跟資深派會有意見不合的狀況。本來以莊啟旺為首的黨團是要推派陸淑美，但沒想到引起年輕議員的不滿，所以他們就改推曾麗燕。最後沒想到假投票還是曾麗燕出線，這可看出地方黨部和在地黨團意見的落差。

邱明玉直言，為什麼黨主席江啟臣會一直被批評失能，就是因為江除了對高雄市議會的生態不了解外，連到手的議長都恐怕要拱手讓與他人，這對江啟臣來說是一大危機。

不過，據《中國時報》報導，擁有4席的無黨團結聯盟29日開會討論支持對象，除吳益政未到，由他自由選擇外，其餘3席一致決定投給國民黨提名的曾麗燕。也就是說，巿議會現65席，國民黨團含無黨1人有32席，僅差1人就過半。民進黨團含台聯1人有26席，在上周協調後，決定由民進黨的張勝富跟「阿姑」曾麗燕對決，在無黨團結聯盟表態後，如無意外，阿姑可說穩操勝券。

(中時新聞網)