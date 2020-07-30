前高雄市長韓國瑜遭罷免後，一度傳出將規劃全台巡迴謝票，但遭高雄市政府前新聞局長鄭照新出面駁斥。日前週刊報導指出，知情人士透露韓營仍在規劃謝票之旅，預計8、9月開始全台謝票。民進黨桃園市議員王浩宇表示，「某個人要安排全國謝票行程，第一個就是要來桃園」，暗指韓國瑜復出一事。

日前《鏡週刊》報導，知情人士透露，韓營正規劃8、9月開始全台謝票，擬為復出打頭陣，但韓國瑜出面反駁有關提名高雄市長補選候選人李眉蓁一事，且是否為李眉蓁站台也未有明確答案，是否競逐黨主席也還未可知。

陳揮文28日在廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》中，先是大笑，接著嘆氣說，不應該這樣子，知道新聞很難跑，有交稿壓力，但記者不是這樣，忍不住抨擊「誰講的？講的國民黨知情人士是誰？江啟臣？郝龍斌？謝龍介？誰跟你說的，是韓國瑜還是李佳芬說的嗎？這樣實在不行…」。

昨（29）日王浩宇突在臉書PO文表示「剛剛聽說，某個人要安排全國謝票行程，第一個就是要來桃園」。

不過，先前王浩宇就曾在臉書說，「我是他唯一的顧慮，我被罷免掉，韓國瑜就會來選桃園市長，而且實力不弱，到時候桃園人自己得付出代價」，但可能覺得此番言論具爭議性，所以隨後又立刻刪文。

(中時新聞網)