大陸賽迪顧問28日舉辦線上「2020年全國縣域經濟創新發展論壇」，並發佈《2020中國縣域經濟百強研究》，從省域來看，江蘇、浙江、山東三省表現搶眼，分別占25席、18席和15席。在百強縣的前10名當中，江蘇省獨佔一半，並包攬前三位。觀察到2020年百強縣的區域分佈格局極不平衡，東部地區占68席，中部地區占21席、西部地區占8席，東北地區3席。與上年相比，東部地區減少3席，中部增加2席，西部增加1席，東北保持不變。

據每日經濟新聞引述賽迪顧問縣域經濟研究中心主任馬承恩說，本次《百強研究》採地區生產總值超過400億元（人民幣，下同）、一般公共預算收入超過20億元的「雙門檻」，從1879個縣級行政區劃中篩選出230多個縣（縣級市、旗）進入百強縣候選庫，主要從經濟實力、增長潛力、富裕程度、綠色發展4個方面對縣域經濟發展進行評價。

據《百強研究》指出，百強縣也有第三產業發展速度有待提升的問題。調查顯示百強縣的三產僅占43.4％，低於同期全大陸平均水準和「粵蘇浙魯」等經濟發達省份水準。同時第三產業增速較慢，低於二產增速，因此發力第三產業將成為未來百強縣經濟藍圖中不可忽視的重點。

(旺報 )