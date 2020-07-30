受到大客戶美商超微（AMD）獲利暴增、股價創高激勵，台積電今（30）日早盤股價再度大漲4％，也帶動台股上漲超過200點，指數攻上12769點。法人指出，台股短線仍有機會再向上挑戰 13000點，由於上市櫃公司進入半年報及法說旺季，投資人可留意獲利展望佳的族群和個股。

美國聯準會（Fed）7月決策會議出爐，如外界預測利率按兵不動，Fed表示會用盡一利工具支撐經濟，美股4大指數應聲走揚，道瓊指數漲160.29點（或0.61%），收在 26539.57 點；那斯達克指數漲140.85點（或1.35%）收在10542.94 點；標普500指數漲40點（或1.24%），收3258.44 點；費城半導體指數上漲 45.9 點（或 2.23%），收在2106.3點。

處理器大廠美商超微第2季獲利成長逾3倍，股價開高走高，終場暴漲 12.54%收在76.09美元，拉抬代工廠台積電ADR彈升5.75美元，漲幅7.48%。

統一投顧指出，雖然中美關係緊張及美國疫情未減，仍對市場帶來擔憂，但以目前的疫苗進度、醫療體系及各國政府撒錢救市而言，對資本市場仍是正向。

本周美股財報季登場，AMD率先報捷，緊接著，蘋果、亞馬遜、Google等財報引發市場想像空間，台股多頭格局不變。

美國聯準會前日宣布，將原定於9月30日到期的7項緊急貸款計畫期限延後3個月至今年底，計畫範圍遍及中小企業、個人以及政府貸款。

在疫情仍對美國經濟活動造成影響下，加大貨幣寬鬆政策的基調勢必延續，也為國際股市帶來強烈信心支撐。

(中時新聞網)