華碩（2357）啟動「夢想培育計畫」，29日宣布攜手Intel英特爾、共同贊助失親兒福利基金會「2020夢想品格藝術營」，捐贈華碩筆電予其此回營隊及活動使用，並投注七位數資金的軟硬體資源。

華碩同時號召華碩設計中心的專業設計師們擔任營隊藝術助教，協助學員們發想、創作及媒材應用，呼應華碩ProArt創作者系列「創所未創」的品牌理念與精神之際，更期盼能幫助失親兒少安心成長、勇於追逐夢想。

今年以來，英特爾與產業夥伴和不同的組織合作，希望透過科技協助解決因新冠肺炎疫情所帶來的挑戰。其中，包括支持教育者與學童的創新想法與計劃，截至目前為止，英特爾已經與全球一百多個機構合作超過兩百多個專案。

此回華碩與英特爾的合作，是「英特爾新冠肺炎疫情科技援助計劃(Intel Pandemic Response Technology Initiative)」的一環。

華碩文教基金會執行長魏杏娟表示，華碩文教基金會除了很榮幸能攜手英特爾、啟動「夢想培育計畫」，與失親兒基金會合作「 2020夢想品格藝術營」，期盼能藉此激發學童的想像力與創造力，讓孩子們透過豐富的課程內容，培養自身興趣，揮灑創意與夢想，同時縮短數位落差、擁有翻轉人生的機會。

失親兒福利基金會董事長黃寶慧則表示，因為疫情關係，基金會今年上半年的捐款和活動都受到影響，此回透過華碩和英特爾共同啟動「夢想培育計畫」、支持「2020夢想品格藝術營」，除了能讓基金會經由企業夥伴的支持、推助其持續前進外，也希望能一起用愛陪伴失親兒長大。

此外，華碩也將於7月30日至8月28日，推出「ASUS ZenBook夢想恆美力應援活動」凡購買ZenBook 14指定機種，除可享現行優惠外，線上登錄並加碼送出華碩為消費者認購的限量小星星手繪周邊套組，內含小星星繪畫作品明信片、小星星繪畫作品帆布包及環保吸管組等，要與消費者一起做公益。

(工商 )