受到新冠肺炎疫情影響，過去對Chrome系統接受度不高的歐洲市場，今年以來Chromebook機款在當地滲透率大幅提升。品牌廠中，宏碁（2353）順利稱霸第二季歐洲的Chromebook市場，並以逾3成的市占位居領先地位。

根據IDC第二季的調查數據顯示，宏碁的Chromebook機款在第二季的泛歐市場拿下達31％的市占之冠，並在全球銷量以高達47％的年增幅、超越業界平均45％的成長率。

宏碁表示，上半年為因應市場需求反應、其於全球強力出貨，不僅在第二季交出亮眼成績，同時亦創下其近4年來增長最為強勁的出貨量，積極滿足商用及消費市場的多元需求。

在Chromebook產品線相對完整的宏碁，今年推出的新機款更以配備具抗菌功能觸控螢幕，以滿足在疫情下的消費者需求和期待。

宏碁先前並預期，下半年除在美國及部分歐洲地區的教育市場對Chromebook的需求仍高外，在泛亞區域中，包括日本、菲律賓和印尼都已看到政府釋出的超大型標案機會，可望為其挹注出貨動能。

(工商 )