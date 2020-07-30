台灣線上零售業龍頭—富邦媒(8454)上半年財報出爐，由於疫情帶動宅經濟需求強勁，富邦媒第2季稅後盈餘4.7億元，年成長51.13%，創下歷年同期新高，累計上半年每股盈餘為6.51元。

富邦媒第2季合併營收為158.3億元，年增34%，再創歷年同期新高，營業毛利為14.44億元，年成長26%，單季合併毛利率為9.12%，年減0.58個百分點，稅後盈餘為4.7億元，年成長51.13%，創下歷年同期新高，單季每股盈餘為3.36元，累計109年上半年合併營收309.4億元，較去年同期成長31.4%，營業毛利為29.23億元，年成長23.44%，合併毛利率為9.45%，年減0.61個百分點，稅後盈餘為9.1億元，每股盈餘為6.51元。

富邦媒表示，富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，今年第二季momo業績持續創高，主要受惠於「宅經濟發酵」引領消費習慣的轉移，帶動居家烹調、居家健身、居家生活娛樂等買氣狂飆，而有購會員數也突破雙位數成長；其二「節慶商機」如母親節、端午節，也為第二季注入強勁的成長動能；其三「618年中大促」在品牌共襄盛舉齊造節的強勢陣容下，推升檔期活動10天業績年增逾5成。

富邦媒不僅穩站台灣線上零售業領先地位，更持續拓展一站式購足的消費服務，網路購物品類經營均衡發展，第二季健康休閒、3C家電、居家生活、美妝保健、流行精品等五大品類皆有雙位數成長，momo亦持續強化與品牌合作，以提供消費者兼具廣度與深度的商品選擇，截至第二季已累績超過1.7萬個合作品牌數，年增51%。

(時報資訊)