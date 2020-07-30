高通上季業績表現優於市場預期，並宣布與中國科技巨頭華為技術公司達成和解協議，看好本財季營收獲利將大幅成長，受此激勵，周三盤後股價飆至歷史新高。

高通公布第三財季（截至6月30日）經調整後營收幾近持平，為48.9億美元，優於市場預期的48.1億元。淨利為8.45億美元，折合每股盈餘74美分，較前一年同期的21.5億美元、每股盈餘1.75美元大幅衰退。經調整後，每股盈餘為86美分，較前一年同期的80美分成長，優於市場預期的71美分。

高通表示，受惠與華為達成專利授權和解協議，第四財季未經調整之每股盈餘預估將介於2.12～2.32美元，營收介於73億～81億美元，遠優於市場預期。

高通表示，與華為達成的和解協議將使營收增加18億美元、每股盈餘增加1.38美元。經過一次性的華為相關收益調整後，高通預估調整後每股盈餘介於1.05～1.25美元，營收介於55億～63億美元。分析師預估為每股盈餘1.09美元、營收為57.6億美元。

執行長Steve Mollenkopf在法說會上表示，有了與華為簽定的協議，我們將進入一個高通與每一家主要手機OEM廠都簽署多年授權協議的時期。高通表示，與華為達成的和解包括前幾季積欠高通的費用，以及一項新簽定的長期、全球專利授權協議。按照美國的規定，高通雖不能向華為供應晶片，但可以收取專利授權金。

值得注意的是，高通預估第四財季晶片出貨中值為1.55億片，略少於市場預估的1.59億片，財務長Akash Palkhiwala表示，這與某一款旗艦手機延後推出有關，與其相關的銷售將在新年度第一季（10~12月）計入。高通未指明延後推出旗艦機的客戶，但市場臆測其所指為蘋果公司。

目前高通盤後股價漲11.61%，報103.83美元，稍早前一度漲14%，站上106美元。高通周四在一般交易時段收漲1.7%，為93.03美元。在2000年1月3日網路泡沫化之前，該公司股價曾在盤中觸及100美元，但此後未再重現3位數股價，高通股價在今年1月17日創下歷史收盤高點，為95.91美元。

今年截至周三收盤，高通股價上漲5.4%，表現遠不及費城半導體指數今年來上漲14%、那斯達克指數今年來漲18%，但優於標普500指數的漲0.9%。

(時報資訊)