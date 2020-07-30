確定了 侯友宜8月1日赴高雄輔選李眉蓁 09:112020/07/30 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。（資料照／許哲瑗攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿長補選候選人李眉蓁競選總部30日宣布，新北市長侯友宜將於8月1日赴高雄為李眉蓁鼓勵打氣，並且陪同掃夜巿。 繼江啟臣、朱立倫、洪秀柱3位主席等大咖陸續現身力挺李眉蓁後，李眉蓁競選總部表示，侯友宜將於8月1日南下高雄，陪同李眉蓁掃街拜票，展現國民黨上下一心全力相挺！ 李眉蓁競選總部表示，很感謝侯友宜市長願意在市政行程之餘，還撥冗在8月1日南下高雄，與李眉蓁一起向市民懇託，把高雄的事當成自己的事。 (中時 ) #高雄 #侯友宜 #競選總部 #競選 #總部 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北要爭股權 柯稱去跟北捷買 04:102020/07/30 地方新聞 民代隨堂考 蓁反酸桃園幾間廟 04:102020/07/30 地方新聞 吉野家擬關海外150店 台灣店續營業 04:102020/07/30 產業．科技 港增118人感染 累計破三千大關 04:102020/07/30 話題觀察 洩天機 拜登小抄寫賀錦麗 04:102020/07/30 國際大事 最近一次露臉 募款兼為蔡助選 04:102020/07/30 政治要聞 媒合9億愛心 助弱勢過好日子 04:102020/07/30 地方新聞 李登輝病危 蔡賴蘇趕赴探視！牧師與家人 病房禱告祈福 04:102020/07/30 政治要聞 達德、俊鼎助陣 允能風場國產化超前達標 04:102020/07/30 財經要聞 高雄「愛之鯨」拆解退場畫面曝 葉匡時吐心聲：成美好的回憶 08:272020/07/30 政治 政治熱門新聞 阿舅做事做一半？高雄鋪路亂糟糟 網：懷念川伯 - 政治 賴品妤曬深V爆乳照 陳玉珍拚了：改天穿看看 - 政治 蔡英文最新民調 泛藍對蔡看法竟出現驚人變化！ - 政治 李登輝病危 蔡賴蘇趕赴探視！牧師與家人 病房禱告祈福 - 日報 高雄路上又現天坑 網驚：遊覽車都掉下去了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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