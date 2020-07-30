高雄巿長補選候選人李眉蓁競選總部30日宣布，新北市長侯友宜將於8月1日赴高雄為李眉蓁鼓勵打氣，並且陪同掃夜巿。

繼江啟臣、朱立倫、洪秀柱3位主席等大咖陸續現身力挺李眉蓁後，李眉蓁競選總部表示，侯友宜將於8月1日南下高雄，陪同李眉蓁掃街拜票，展現國民黨上下一心全力相挺！

李眉蓁競選總部表示，很感謝侯友宜市長願意在市政行程之餘，還撥冗在8月1日南下高雄，與李眉蓁一起向市民懇託，把高雄的事當成自己的事。

(中時 )