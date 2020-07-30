Lakeshow ! The work is real pic.twitter.com/tJBQylrHJj — Phil Handy (@94feetofgame) July 29, 2020

湖人官方30日正式公布開幕戰遭遇快艇的傷痛報告，「一眉哥」安東尼戴維斯因為右眼戳傷，被列為出賽存疑，「小皇帝」詹姆斯(右側腹股溝痠痛)、波普(右側肋骨挫傷)、庫茲馬(右踝扭傷)等人列在大機率出賽，不過湖人全員上場可能性很高。

因為安東尼戴維斯30日回歸訓練之後表示，「眼睛感覺好多了，朝著正確的方向前進。」代表他在第2場熱身賽遭到魔術後衛卡特威廉斯戳傷的右眼，目前逐漸好轉，他將會針對自己右眼傷勢接受隊醫評估，且計畫出戰明天的開幕戰。

「對於光線的敏感度，讓我缺席昨天的訓練，我今天全程參加了訓練，這對我們是次很棒的訓練，」全程戴護目鏡練球的安東尼戴維斯說，「對於8場排名賽，我們對待它們就跟整個賽季一樣，希望利用這些比賽，為了季後賽提升自己。」

至於快艇的傷痛報告，還處10天隔離期間的路威廉斯，以及還沒返回奧蘭多的哈瑞爾兩大快艇板凳暴徒，提前缺定不會打開幕戰，快艇主控貝弗利也因還處隔離期間，無法確定能否上場，看來快艇明天只能用不完整陣容迎戰湖人了。

(中時 )