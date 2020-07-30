前總統李登輝今年2月8日時因喝奶嗆到一直住院至今，台北榮總醫療團隊先前診斷出，李是因吸入性肺炎造成肺部感染，然而吸入性肺炎對高齡長者的殺傷力極強，有醫師提醒家中若有長輩，務必時常注意長輩的進食狀況，因為只要稍有小東西進入呼吸道，就容易造成嗆傷，引發肺炎。

北榮高齡醫學中心高齡醫學科主任彭莉甯表示，吸入性肺炎在老人家病患中非常常見，其中年長者的吸入性肺炎多半是因吞嚥功能退化，造成吃東西不順，因此只要長者進食時一不注意，就很可能會發生因吸入小東西而嗆到的狀況發生。

彭莉甯提醒，晚輩在家可以觀察長輩的的食慾，以及活動力，若是有嗜睡、容易累、食慾下降或活動力不足等狀況發生，就很可能代表已有吞嚥功能退化的狀況發生，應多加注意。

彭莉甯建議，高齡長者吃飯時速度應放慢，進食時也應坐挺，避免斜躺，若是喝水容易嗆咳，可使用增稠劑減少嗆咳狀況的發生。

(中時 )