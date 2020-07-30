台南市永康區在2019年1月爆出安親班老師因「小考考不好」，便要求小四的女童搧自己巴掌200下，女童乖乖照做把嫩臉打到明顯紅腫，家屬又氣又心疼上網爆料，補教老師的暴行才因此曝光。而近期法院判決出爐，刑事部分判拘役45日，民事判賠精神撫慰金20萬元。

回顧案情，女童家長的親友，2019年1月在不公開臉書社團《我住台南安南區｜討論交流版｜》代PO文，指「妳一位安親班老師。只因為小朋友安親班小考考不好，63分、65分、73分，妳要一個小孩，四年級！自己打自己巴掌，打200下，還說要大力一點，不能像打蚊子一樣」，引發網友熱議。

文中更提到，家長發現女童回家後雙頰發紅，得知遭安親班老師不當體罰，氣得帶孩子驗傷後，再前往永康警分局提告教唆傷害。事發隔日補習班也未開門營業，有部分工作人員到班後也不願多作回應，女童家長亦婉拒受訪。

南市教育局則亦對安親班教師做出裁處，經查明體罰行為屬實，依規將該師停職4年，並依《補習及進修教育法》規定，提送教育局短期補習班不適任人員名單。

(中時新聞網)