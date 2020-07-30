陳庭妮帶愛犬散步。(圖／翻攝自臉書)

近日有正妹在民生社區散步遛狗，還到傳統早餐店吃美食，仔細一看竟然是演過多部偶像劇的女神陳庭妮，而穿著細肩帶格紋洋裝的她，辣露美背和酥胸，讓網友都直呼想巧遇。

陳庭妮帶著愛犬散步，穿著細肩帶格紋洋裝，低胸設計讓她渾圓北半球和事業線都看光，微彎腰酥胸更是呼之欲出，而轉身更是僅用衣服綁個蝴蝶結，讓整片美背都露出，文青風格中又不失性感，讓網友看了全暴動。

陳庭妮好身材全都露。(圖／翻攝自臉書)

粉絲直呼「太美了啦」、「美背！整個人都美」，還有住在附近的網友表示，「希望有一天能遇到妮妮」，她本人也親民回應「來巧遇」。

(中時新聞網)