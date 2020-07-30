藝人謝忻去年爆出與「浩角翔起」已婚成員阿翔不倫戀，重創形象與事業，沉寂多時最近嘗試復出，所幸外景、通告紛紛找上門，收入情況大幅改善，而她日前在節目上也坦言身旁有認識多年的男性朋友，在她低潮時溫暖守護，讓她感動，而謝忻曾說過一直有好感密友王少偉，也對此發言了。

謝忻日前上節目，坦率重提與阿翔的不倫戀，雖挨轟消費對方，但她事後解釋不可能傷害阿翔，更直言跟阿翔仍有著深厚友情，不過感情方面，則是完全擺脫了阿翔，謝忻表示有認識5、6年的圈外人男性朋友，對方在她低潮時默默支持守護，甚至要她別怕：「我會一直在妳身邊」，讓謝忻非常感動，也坦言對方是她喜歡的類型，希望未來有機會發展。

而據《自由時報》報導，跟謝忻是多年密友、曾被她說過有好感的王少偉，也開口回應，表示看到有人能照顧謝忻，覺得非常好，但希望能夠持續下去，「因為戀情都很短暫，要有對的人照顧，我也認識他們非常久了」，而王少偉之前尚憲哥節目，曾被逼招供算是「喜歡謝忻」，不過解釋了是友情的喜歡，並非男女情愛。

(中時新聞網)