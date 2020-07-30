前總統李登輝今年2月因喝牛奶嗆到，造成肺部浸潤，而住進台北榮總醫院。前天晚間網路上各式謠言滿天飛，後來台聯在最快時間臉書澄清為假消息、台北榮總也聲明，李仍在住院醫療中。同為前總統的陳水扁今天也透露和李登輝前總統當年的往事。

陳水扁昨(29日)被問及李登輝病情，他透露，「上回2人碰面是在2018年李登輝95歲生日，當時狀況就已大不如前，之後也就比較不方便前往探視」。但他也說「昨晚台聯已經發表聲明了，也希望他好好治療，很快恢復健康，李前總統應該OK，大家給他祝福」。

蔡英文總統、副總統賴清德副總統、行政院長蘇貞昌，李登輝夫人也都在昨天趕往榮總探視李登輝前總統。

阿扁今(30日)在臉書發文談及我國憲政體制下副總統角色，他表示，當年李前總統曾告訴他「不可以讓副總統看公文」，就此，阿扁曾請教過李元簇前副總統，李當時回應扁，「副總統就是副總統，不是半個總統」。阿扁感嘆，「副總統像是籃球場上的板凳球員，或棒球場上的指定代打，但整場球賽，不能同時存在兩位控衛、打手」。

而我國《中華民國憲法》49條規定，「當總統缺位時，由副總統繼任，至總統任期屆滿為止；或者是總統因故不能視事時，由副總統代行其職權」。副總統僅為備位元首，並無多少政治實權。

(中時新聞網)