為了振興受疫情衝擊的經濟，蔡政府祭出振興三倍券，卻屢被拿來跟前總統馬英九的消費券做比較。對此，前國民黨立委孫大千表示，三倍振興券根本就是民進黨為了有別於馬政府的消費券，硬著頭皮發明出來的一個「為反對而反對的笑話」。

振興三倍券上路後，質疑聲浪不斷！不僅許多民眾抱怨領取手續麻煩，不如直接發現金，民進黨台北市議員王世堅也列出五點砲轟行政院長蘇貞昌，並直言，花了這麼多錢，只成就蘇貞昌。他批蘇一意孤行，只是凸顯出現在行政院的荒謬及體制荒唐。

孫大千則在臉書發文表示，三倍振興券根本就是民進黨為了有別於馬政府的消費券，硬著頭皮發明出來的一個「為反對而反對的笑話」。他說行政院到現在始終說不清楚的幾個問題：

第一，為什麼民眾要繳納1000元來換3000元的振興券？這1000元是繳納給政府，並非直接投入消費，所以完全沒有任何乘數效應可言。

第二，既然振興券等同於現金，民眾沒有任何理由棄而不用，又何必要收取1000元的代價呢？

第三，馬政府當年面臨金融風暴，仍然能夠發放3600元的消費券，為什麼民進黨政府天天吹噓經濟情況良好，卻只能發放2000元的振興券呢？

第四，在印製成本方面，為什麼三倍券每張要3元，而消費券只需1.26元？在兌付手續費方面，為什麼三倍券每張要5元，而消費券每張只有4元呢？

第五，金額變少，手續變繁，成本變高，連發個錢都還發的不甘不願，彆彆扭扭，民怨四起，民進黨政府到底有什麼好驕傲的？

(中時新聞網)