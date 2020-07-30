2018年11月24日清晨，彰化縣警局門口出現1名妙齡女子蹲坐在縣警局大門哭泣，隨後友人趕到場陪同他進入警局內報案遭到性侵。女子警方泣訴，前男友約他共同訪友，卻趁她吃感冒藥昏睡時，載到摩鐵內強逼性侵得逞，事後才趁男友將她載回彰化時逃離，無助地在警局前向友人求助報案，男方事後遭到判處1年8月。

據了解，受害的19歲妙齡女，和林姓男友原本經分手多時，但是2018年11月23日晚間，林男得知女方要前訪台中市訪友，於是主動向女方表示可以載他前往，未料林男一到台中市，不料，立刻直奔汽車旅館，還表明要和她來一次「分手砲」，遭到女子拒絕，雙方還發生肢體衝突。

但因為女子當時感冒服了感冒藥，後來就在車上昏睡，林男不放棄，又二度將女方載到汽車旅館，趁著對方軟弱無力時，強行性侵害得逞，但在過程中女方突然驚醒，見到林男竟然趁人之危做壞事，奮力反抗，但林男林男不放棄，仍硬逼她就範。

事後林男將女子載回彰化，小芳趁機逃下車，直奔到彰化縣警察局前蹲在警局前痛哭，並打電話友人哭訴遭到侵犯，並要求友人陪同到警局報案。事後林男遭強制罪與強制性交罪起訴。

法院’審理時，林男與女方已22萬元達成和解，法官認定林男沒前科又已和解因此將其輕判1年8個月並予以緩刑。

(中時新聞網)