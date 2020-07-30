基隆輕軌爭議延燒，民進黨立委蔡適應於29日指出，未來將安排交通部現身說法。（蔡適應提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆輕軌爭議燒，不少通勤族發文反對，藍綠議員跟前立委紛紛跳出發聲，對此，民進黨基隆立法委員蔡適應於29日表示，基隆輕軌包括運能、運量、旅運時間及服務形態都需在優於現況前提下規畫，為替市民解惑，他將邀請交通部到基隆辦理說明會。

蔡適應指出，依據現行可知的方案，在北五堵、六堵及樟樹灣新設車站，並多次與交通部提出，包含施工期間配套，以及直達車、區間車、慢車等多元營運模式，也希望能做到同站轉乘台鐵、民汐線、板南線的設計。

他說，包括基隆輕軌在內，北宜直鐵，民生汐止線，台鐵現有軌道運用悠關北北基宜四縣市的發展，據他所知，交通部與相關縣市政府有密切討論，會對各軌道建設的功能做清楚規畫，慎密配置資源。

蔡適應強調，最近看到不少民眾仍對輕軌抱持疑慮，更有不少民意代表跳出站在正反兩方來發聲，他為了解除大家的疑惑，除了將市民對於輕軌的疑慮，如實轉給規畫單位外，也將在期末報告出來後，邀請交通部到地方辦理說明會，面對面溝通。

(中時 )