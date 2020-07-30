連日高溫不斷，民眾熱到受不了，不少人會來上一杯手搖飲消暑，而飲料店也推陳出新、發揮創意吸引消費者上門。就有網友分享，在店員極力推薦下點了其中一款果汁，兩次喝了都跑廁所，直呼「排便有夠順」。

PTT網友emilyly表示，因為太熱想喝果汁，店員大力推銷一款火龍果飲品，說是他們私下流傳的排便神物，當時想說是不是果汁壞了所以才刺激腸胃，但查了一下，發現應該是火龍果加優酪乳，不信邪又買了一次，沒想到早上又跑廁所。

其他人看了大推另一款排便神物：早餐店奶茶，另外也有不少網友買了同款果汁，表示「我也是喝完就會跑廁所 原來是有加優酪乳啊」「上次喝了也是排便順暢」「討厭紅火龍果 但真的超級幫助消化」「好像有看過這杯 沒想到還有這種效果」。

不過，亞東醫院放射腫瘤科主任、防癌教育基金會董事長及台灣癌症墓金會顧問熊佩韋提醒，果汁往往糖分過多，很容易一下就轉換成脂肪，也會增加患有大腸瘜肉的機率，建議直接吃水果，而口渴時，還是喝白開水最健康。

(中時新聞網)