國發會建置的「MyData數位服務個人化」平台試營運上線，遠東銀（2845）深耕數位金融、積極發展數位服務，成為首波7間上架消費金融服務的銀行之一，第一階段將導入信用卡服務，後續將介接信貸、房貸等線上申請，預期將能持續推升離櫃率及數位獲客率。

全球積極推動MyData，美國及澳洲的資料應用服務可供下載電力、瓦斯等個人能源消費，英國midata提供個人化資料分析，為民眾提出更合宜的交易建議，新加坡MyInfo資料串接則可提供數位簽章合約等第三方加值服務，為民眾降低交易成本。

至於台灣方面，為推動個人資料自主運用，行政院國發會主導「MyData數位服務個人化」平台建置發展與應用，並與金管會共同推動申辦金融服務應用，透過MyData為民眾打造資料自主運用的環境，放大個人化資料的經濟價值。

遠銀指出，客戶在申辦金融商品過程中，常因無法即時提供薪資轉帳、扣繳憑單、名下不動產等財力證明驗證資料，造成申辦流程中斷的痛點。遠銀認為MyData對銀行與客戶的幫助甚多，因此主動配合政府MyData推動、積極加入首波上線行列。

為免去客戶準備財力證明不便、打造線上即可完成授權，遠銀於MyData平台上透過自然人憑證、TW FidO兩種身分驗證方式，便能進行串接完成財力證明補件、提升數位申辦效率。客戶於遠東商銀官網信用卡「我要補件」專區，只需5步驟即可完成線上財力證明。

遠銀表示，首階段在MyData平台導入信用卡申請服務，未來將陸續導入信貸、房貸等簡化線上申請流程，讓民眾在線上申辦過程中可同時授權，提供更便利流暢的申辦體驗。目前離櫃率達93％、數位獲客率達77.3％，預期在MyData平台上架後可望持續推升。

(時報資訊)