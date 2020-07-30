（圖：天玉集團執行長黃學藤（前排左四）在23週年慶，與員工、吉祥物萬仔合影。圖：顏瑞田）

高雄在地的天玉集團，建築產品主攻首購和部份首換，從透天厝到大樓，23年來總共推出130個建案，戶數達1萬戶，今、明2年將分別在高雄和台南推出「鑫左岸」和「市政阿曼」等5個大樓建案，總銷約80億元，今年並創南部建商首例，發行天玉集團會員卡，結合一卡通，將住戶與天玉集團的生活，進一步融合在一起。

天玉集團旗下企業包括上市的鑫龍騰（3188）開發、與龍騰建設，天玉集團執行長特助黃文柔30日表示，天玉集團成立23年來，總共推出130個建案、1萬戶，在邁入第23年之後，今年和明年預計推出5個建案，包括台南市的「鑫左岸」和「市政阿曼」。

黃文柔指出，天玉集團近年推案區域，著重於北高雄蛋黃區的開發，例如高鐵左營站生活圈、漢神巨蛋生活圈、大順商圈、以及持續耕耘的台南安平市政特區。

目前正與胞弟黃勁嘉聯手，陸續展開接班佈局的黃文柔表示，天玉集團近年推案主力建築，樓高都至少達到20幾層，兼具景觀、交通、與生活便利的多重優勢，公司代言人萬仔的推出，就是要將品牌重新塑造，把吉祥物萬仔與售後服務結合，希望帶給消費者親近、零距離的體驗。

黃文柔在23週年慶感性指出，天玉集團在大家長黃學藤執行長的帶領之下，加上一群同樣執著於建築理想的同仁，共同努力，「每一棟房子，都是以自己要住的心情去規劃執行」，才能創造出高品質的建築。

她相信，「只有經得起市場的考驗，才有存在的機會」，儘管市場起起伏伏，但，不管日後景氣如何，天玉集團堅信唯有專業、創新，才能戰勝一切嚴格的挑戰。

黃文柔表示，天玉集團今年將結合一卡通，推出住戶專屬的天玉集團會員卡，除了能夠搭乘大眾運輸工具之外，前往合作的特約商店，還能享有特別優惠，此一南部首例，除了提升售後服務，更希望融入生活，讓住戶安心買房，天玉集團用心回饋。

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