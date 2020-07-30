受到新冠肺炎疫情影響，不少分析師都認為蘋果會推遲iPhone 12開賣或發表時間。而高通的最新財報上似乎應證了這一點，高通在財報上透露，本季營收將受「某款5G旗艦機款延後推出」的影響，市場猜測該機款為iPhone 12。

高通周三（29日）宣布與華為的專利訴訟案達成和解，並敲定專利授權協議，高通因此預測本季獲利、營收將大增，高通股價於正常交易時段上漲1.73%、收93.03美元；盤後股價飆高，一度大漲13%。

不過，高通提到，受到新冠肺炎疫情衝擊，本季（7-9月）營收將略有下滑，其中部分受到「某款全球5G旗艦智慧機延遲發表」影響，但在12月結束的季度將呈現復甦，「我們認為是略有延遲，某些產品從9月那個季度推遲到12月的那個季度。」。儘管高通並未點名是哪家品牌的旗艦機款，但考量到蘋果發表會往往在9月登場以及出貨規模，分析師普遍認為高通指的是蘋果今年的新iPhone。

蘋果將台灣時間31日公布會計年度第三季財報，由於上次沒有提供財務預測，市場預期因疫情影響，這次也不會提供財務預測，據了解，這次的電話財報中，蘋果不會針對是否發布新5G iPhone做回應。目前外界對於新品發表時間有不同說法，有爆料指出，蘋果將於9月初及10月底舉行兩場新品發表會，9月有望推出iPhone 12等新品，也有人認為因疫情影響，蘋果發表會將延至10月。

(中時新聞網)