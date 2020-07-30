在台灣販售鹽燈及女裝的巴基斯坦籍老闆林阿里，5年前藉機推銷台籍女子精油加以性侵，去年他遭判刑3年8月定讞後聲請再審，他說自己是虔誠的伊斯蘭教徒，不會在齋戒月違反戒律性侵並說謊騙人，但台灣高等法院認為，這不是新事實新證據，裁定駁回再審。

判決指出，2014年8月31日晚上6點林男與妻子通完電話後，被害女子到店內選購長裙，他見對方初出社會，社會經驗不足，認有機可乘，於是將店內掛置衣物的活動吊衣桿移至門口，再將店外用以展示衣物之人型模特兒收至店內，並把鐵捲門完全放下。

林男取出白布鋪於店內地面，不顧被害女子以言語、哭泣及身體動作等方式拒絕，將她拉扯至地面白布上，強行脫去全身衣物，再以精油幫她按摩、撫摸，親吻她的臉頰、胸部及嘴巴後，以手指性侵她，去年最高法院將林男判刑3年8月定讞。

林男委由律師聲請再審，他說巴基斯坦憲法明定伊斯蘭教為其國教，且穆斯林之齋戒月，於齋戒月當中（依照伊斯蘭曆法而定），穆斯林禁止飲食、抽菸、喝酒、親密行為等，其中一項誡命即禁止說謊，針對齋戒月的誡命每位穆斯林皆為嚴格執行。

林男說，他在齋戒月不能騙人更不會從事性行為，確定判決認定他性侵，是忽視對於一名伊斯蘭教徒對於宗教上的熱忱與執著，欠缺理解與尊重，懇請法官准予再審，以還他清白。

高院認為，原確定判決已依憑卷內訴訟資料，在理由中詳敘其調查、證據取捨之結果及憑以認定之理由，而認定林男構成強制性交罪，並無違背一般經驗法則，縱使採認林男的宗教信仰為伊斯蘭教等情，也不足以推翻原確定判決，駁回他聲請。可抗告。

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(中時 )