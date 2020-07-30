高雄市議會因為議長許崑源去世，依法進行議長補選，補選將於明(31日)登場，然而，國民黨、民進黨議長參選人在推派過程都出現「裂痕」。其中，藍營雖假投票決定資深議員曾麗燕出馬，但內鬥傳言不斷，地方密切觀察藍營內部動向，無黨聯盟4席成關鍵。

高雄市議會目前有65位議員，依黨團運作區分，國民黨團32人（含1席無黨）、民進黨團26人（含1席台聯）、無黨團結聯盟4人、時代力量2人、無黨籍議員1人，而參選人在第一輪投票須過半，也就是33票，才能拿下議長。

據《鏡週刊》報導，一位熟悉南部組織的中常委指出，黨中央對地方組織、派系完全陌生，一開始議長假投票前，黨高層對外放話力挺副議長陸淑美扶正，但關鍵的無黨團結聯盟成員即揚言「投綠」，讓藍營假投票才轉向支持曾麗燕出線。

然而，無黨團結聯盟為討論議長補選支持對象，昨(29日)在總召朱信強邀集下，於議會黨團辦公室開會，除了成員之一的吳益政因為競選市長，行程上不克出席外，其餘李順進、陳善慧2人都到，在充分溝通後，決議一致支持曾麗燕。

另外，朱信強指出，支持曾麗燕的理由是，前議長許崑源生前非常照顧無黨團結聯盟成員，為了不讓他在人世間有心願未了的遺憾，所以決定支持國民黨提名人選，另外也因為追諡許崑源的提案，與民進黨團「出爾反爾」有關。

(中時新聞網)