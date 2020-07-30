月經完要補血養氣，但婦產科醫師詹景全在節目上分享，20多歲的女性，每月生理期結束都會喝媽媽燉的補品，沒想到，半年後小腹隆起，長出10公分的子宮肌瘤，動手術拿掉後，半年又復發，醫師詢問原因後，直接傻眼。

婦產科醫師詹景全在節目《醫師好辣》上分享，月經結束後，喝四物飲補身體，是許多人的迷思，曾有位20多歲的女患者，每個月都喝媽媽親手燉的四物湯，結果連喝六個月後，小腹脹起來，一照超音波，竟然是顆長達10公分的子宮肌瘤。

詹景全表示，年輕女孩很少肌瘤長這麼快又大，經詢問發現，該患者的飲食沒什麼大問題，但每個月生理期結束，就會喝四物湯補身體。「豬不肥，肥到狗」，有肌瘤、肌腺症的人，有可能補到肌瘤，讓它長得特別快。

詹景全指出，由於女患者的子宮肌瘤實在太大，因此建議動手術切除，後來持續追蹤，前三個月都沒事，但過了半年竟又再長出來，原來女子想說切除肌瘤後，就痊癒了，因此又開始喝四物湯補身體，沒想到確讓肌瘤復發。

詹景全表示，有這種體質的人要小心，千萬不要隨便亂補，因為可能補到不該補的部分，而四物湯含有中藥成份，最好經過醫師評估再喝，少部分的人體質不適合，可能會越喝越糟糕。

(中時新聞網)