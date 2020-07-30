台中一名邱姓男子，今年1月間闖入江姓女鄰居的住處，躲在浴室門外偷窺江女洗澡，還持手機偷拍，江女發現浴室門外伸出一支手機，查覺邱男在門外偷窺，氣得不顧全身沒有穿衣服，衝出浴室直接抓住邱男衣袖，邱男衣服被扯下後，掙脫狼狽逃逸，江女事後怒向警方報案。台中地院審理後，依侵入住宅罪判邱男4個月有期徒刑，得易科罰金。

據了解，邱男與江女是同棟大樓的鄰居，江女事發當日先看到浴室門縫伸出一支手機，原以為是丈夫惡作劇便不經意說「幹嘛？」，邱男受到驚嚇抽回手機，江女覺得有異，隨即發現邱男正在偷窺，當場氣得不得全身沒穿衣物，立即衝出浴室抓住想邱男衣袖，2人拉扯時，邱男的衣服被扯掉，趁機倉皇逃離，江女事後向警方報案，邱男遭送送辦。

台中地院審理時，邱男辯稱是聽到女人「啊」的求救聲，才會進入江女住處查看。法官認為，洗澡、刷牙，不可能發出呼救聲，因此不採信其說詞，將邱男依侵入住宅罪判刑4個月。

(中時新聞網)