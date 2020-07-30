（中科去年舉辦聯合徵才活動、吸引滿滿求職人潮，今年預計釋出超過700個職缺。圖/中科）

中科管理局因應園區發展需要及廠商用人需求，攜手台中市就業服務處，8月1日上午10點至下午2點，在中科管理局一樓舉辦「2020年中科園區廠商聯合徵才活動」，包括友達光電、台積電、台灣美光、台灣精銳、永勝光學、先進光電、矽品精密、和大工業、橋椿金屬等20家園區廠商釋出工程師、技術員、行政等逾700個職缺。

中科園區成立迄今已引進211家高科技廠商，並積極協助廠商設廠營運，在中科管理局及廠商的攜手合作下，中科園區營業額持續成長，今年截至4月底，園區營業額累計達2900.64億元，較去年同期成長15.5％；1今年截至6月底就業人數達51,870人，再創歷史新高。

中科管理局表示，今年的聯合徵才活動，除廠商徵才專區採實體、視訊雙軌併行外，當日也安排「職涯諮詢」、「履歷健診」、「履歷E化」等服務；另配合防疫措施，參加者請配合量體溫、戴口罩、酒精消毒及填寫健康聲明書。

(工商 )