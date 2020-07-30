歐盟越南自由貿易協定（EVFTA）即將於8月1日生效，越南成為繼新加坡之後，東協中第二個跟歐盟簽署自貿協定的國家，預料此項協議將刺激越南經濟成長，且加速國外廠商移入腳步。中信投信表示，越南由於防疫成功，今年繳出經濟正成長佳績，已被瑞銀、世界銀行點名為今年難得一見的經濟新星。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，這項協議耗費8年，數十輪談判才敲定，給予越南直接參與歐盟這個18兆美元的經濟體的管道。協議規定未來十年內兩國99%以上商品貿易免除關稅，且8月1日起，71%越南對歐盟出口貨品將立即免關稅。

張晨瑋指出，這項協議將節省可觀關稅，不僅加速越歐雙方貿易交流，也有利越南和周遭競爭國家「搶生意」，未來沒有和歐盟有自貿協定的國家可能加速前往越南佈局。世界銀行預估越歐自貿協定到2030年將可為越南貢獻2.4%的經濟成長率，出口到歐洲部分將增加12％。

越南目前仍是肺炎疫情零死亡率的模範生，但7月底越南觀光勝地峴港爆出社區感染案例，市場一度懷疑越南防疫是否即將破功，胡志明股市更一日大跌6%。張晨瑋強調，疫情是否進一步擴散約需14天觀察期，胡志明指數可能盤整至8月中，但外資昨日已進場抄底，判斷股市或已超跌。

越南是台灣新南向國家中唯一一個過去十年出口正成長國家，且人口結構相對年輕，經濟成長率最高，即使今年疫情肆虐，經濟成長率依舊上看2.8%，且根據世界銀行資料，明年經濟成長率也是亞太國家中最高。

中信投信即將於8月17日募集境內第一檔越南基金—中國信託越南機會基金，且聯手當地管理資產規模最大的外資資產管理公司Dragon Capital（簡稱DC）合作。DC設立時間比胡志明交易所還早，當初不僅幫助胡志明政府一同規劃、建置胡志明交易所，並獲得交易所3成股份。足見其在越南的元老地位。

(時報資訊)