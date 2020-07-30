台積電ADR 29日大漲逾7%並創歷史次高，台積電(2330)股價今跳空開高14.5元達436.5元，最高達441元，漲幅逾3%，但尚未超過本周二所創高點。

台積電ADR 29日上漲5.75美元，漲幅7.48%，折合一股為新台幣487.77元。台積電周三收低為422元，外資連續第二天賣超，賣超7727張，累計連二日共計賣超9674張。

台積電ADR於7月24日、7月27日兩個交易日共計飆漲23.57%。但29日再度飆漲7.48%達82.67美元，僅次於27日創下的歷史收盤新高83.25美元。

台積電周二盤中曾漲停至歷史新高達466.5元，市值突破4,100億美元，超越美國企業嬌生(Johnson & Johnson)及Visa Inc.，一度成為全球市值第十大的上市企業。

台積電ADR及台積電本周以來股價飆漲，主要是英特爾(Intel)7奈米處理器進度延遲，市場看好台積電將受惠Intel外包給台積電之訂單，外資也再啟動一波調升評等及目標價，喊出500元以上目標價。

英特爾日前表示，7奈米製程產品將延遲6個月上市，且不排除將晶片委外代工；對手超微（AMD）與晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）本周以來均大漲，並同創歷史新高。

市場看好超微可望趁機擴大市占，超微代工廠台積電營運也將連帶受惠，此外，市場並預期，英特爾若委外代工，台積電贏得訂單的機率高，將為營運注入成長新動能。

(時報資訊)