庫存減少，周三國際原油期貨反彈近1%；美國能源資訊署(EIA)最新報告顯示，截至7/24當周美國原油庫存減少逾1060萬桶，總庫存為5.26億桶，為去年12月以來最大減幅。庫存減少的成因，主要是因為石油輸出國組織OPEC與OPEC+，嚴格遵守並履行減產協議所致，最終使庫存量得到改善，緩解市場擔憂情緒。

然而全球新冠肺炎確診人數的刷新，令油市漲幅受到限制；分析師認為，市場對原油庫存減少逾1,000萬桶的反應並不強烈，若沒有跡象表明需求正逐漸恢復，油價可能將停滯在此。其中美國原油漲幅0.6%，倫敦原油漲幅1.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨上漲0.23美元，報每桶41.27美元；8月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.25美元；8月RBOB汽油跌0.03美元，報每加侖1.24美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨上漲0.53美元，報每桶43.75美元。(商品行情網)

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