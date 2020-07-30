印度政府對中國企業輸入印度的太陽能設備，其相關防禦性關稅的課徵將再延長一年。

印度先於2018年開始對中國太陽能設備課徵高關稅，以防止中企對印度太陽能市場的傾銷，第一年課徵25%，第二年降為20%。印度經濟時報指出，該防禦性關稅是針對位於中國和馬來西亞的中資太陽能企業，然而印度政府最新文件顯示馬來西亞被豁免在外。

印度政府將從今年7月30日到明年1月28日對中企課徵14.9%防禦性關稅，其後的六個月課徵14.5%。印度國內的太陽能廠商原本希望再延長四年，並將稅率拉高到50%，但印度官方聲稱一年的延展已足夠。

當地太陽能開發商原本希望七月底能用基本關稅(BCD)來取代防禦性關稅。印度能源部長在稍早曾指出，八月起將開始對太陽能設備實施翻倍的基本關稅，來到約15~20%。印度產業界期望未來能同時實施基本關稅和防禦性關稅。

(時報資訊)