遠東航空董事長張綱維被控掏空公司22億元資產，台北地檢署偵查後30日依違反《證券交易法》公告申報財報不實罪、特別背信等罪起訴，檢方並認為張綱維罔顧旅客安全且折損遠航全體員工辛勞，請求法院從重量刑。

檢方指出，遠航累計130多億元負債出現重大危機，向台北地院聲請重整，張綱維經營的樺福集團建設本業推案銷售情況不佳，因此認為特許行業的遠航如果復航，加上兩岸包機直航，可以帶來巨大商機，因此詐騙北院法官，隱匿自己財力不足並引進即時有效資金執行重整，取得重整人的資格，並取得遠航經營及管理處分財產權。

張綱維接著就陳報不實的重整計畫及隱匿高利貸金來源，獲取遠航復航許可，再虛增營收美化財報，再讓北院法官誤信遠航就母公司為其代償重整債權只須負擔0利率或低利，遠航營收獲利良好已經轉虧為盈，經營體質有所改善後，進行一連串的掏空犯罪。

檢方指出，張綱維侵占遠航資金後，將債留遠航，再以「八卦山」爛尾樓買賣沖銷列帳為其他應收款的關係人，涉及背信；再向合作金庫申貸22億26371萬餘元，再藉口防範債權人追債，2016年7月私自挪用22億元至他個人名下的樺壹租賃公司，3年多來遲遲無法回補，民航局稽查後認為遠航資金問題嚴重影響營運，有財務風險缺失，多次裁罰。

檢方認定，張綱維嫌違反《證交法》、《民航法》、《公司法》及偽造文書、業務侵占等罪，將張及遠航副董事長鄭晴文、合庫董事長廖燦州等10人提起公訴。

(中時新聞網)