共享商機無限，其中交通工具的共享模式更已深入民眾生活。創立於2014年的大陸共享自行車ofo傳出辦公室「人去樓空」，就這樣憑空消失、完全找不到人，但是ofo債台高築，若以應該要退給用戶的壓金來計算，債務總額上看人民幣20億元（約台幣85億元），有用戶無奈表示，想等退款須等上572年，根本不可能。

綜合《新浪財經》、《快科技》報導，被稱為「小黃車」的大陸知名共享自行車ofo，前（28日）辦公室被發現空無一人，官網、APP、微信公眾號中公開的地址，已經找不到這間公司了。至於ofo登記營業的地址，因為無法聯繫，已經被監督管理單位列為「經營異常名錄」，就連法院也找不到。

ofo據稱有1500萬名用戶，每位都有付人民幣99元的押金（約台幣423元），這筆鉅款都還沒退款，另外還得加上供應商也在等退款，ofo未履行金額恐怕高達台幣85億元。其實，2017年12月時，ofo就已傳出資金出現狀況。

當時ofo遭傳挪用用戶的押金來解決資金問題，但公司創辦人戴威表示一切都是謠言，澄清道：「ofo不會動用任何一筆押金。」之後ofo連續8個月都無法從銀行獲得融資，隔年開始出現APP無法提出押金的情況，甚至有人開始向odo討債；有用戶無奈表示，如果依照2天退款90人的速度計算，要足足等上572年才能輪到自己。

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(中時新聞網)