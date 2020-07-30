8月2日《輕聽之河.樂團輕輕唱》將邀請甜約翰、Cicada樂團以及CMO樂團在河樂廣場演出。（台南都發局提供／曹婷婷台南傳真）

8月2日《輕聽之河.樂團輕輕唱》將邀請甜約翰、Cicada樂團以及CMO樂團在河樂廣場演出。（台南都發局提供／曹婷婷台南傳真）

河樂廣場6月底陸續啟動一系列藝文、表演活動，包括展覽、夏日午後文創市集、吸引民眾參與表演、聲光舞蹈藝術表演等活動， 8月2日《輕聽之河.樂團輕輕唱》將邀請甜約翰、Cicada樂團以及CMO樂團，於夏日傍晚在河樂水面以輕柔音樂詮釋對大地的熱愛，深化年輕族群對河樂廣場的好感度。

台南市長黃偉哲指出，市府為河樂廣場規畫各場風格完全不同的系列活動，吸引不同族群，也看到河樂廣場就像一面純白畫布，因應不同活動呈現不同樣貌，有魅力四射的光影舞影藝術表演、也有闔家歡樂親子活動，8月初《樂團輕輕唱》選擇輕鬆柔和的旋律，讓大家在輕柔的音樂聲中忘卻生活的煩囂。

都發局長莊德樑表示，8月2日《樂團輕輕唱》將在河樂廣場的東側水域上表演，觀眾朋友可以坐在池邊斜坡、迴廊、佇立於地面層，表演將於下午4時30分開唱直至晚上7時，喜歡甜約翰、Cicada樂團以及CMO樂團的朋友千萬別錯過跟偶像近距離接觸的機會。

另外，8月1日及2日的下午4時至晚上9時在1樓廣場還會有「吃米不知米街」市集，米街就是臺南在地的新美街，當初是由一群青年成立了米街人文會社並為了恢復米街過往的繁華歲月而陸續舉辦活動而逐漸有了名氣，這周末將精選各類手作品牌，陪同現場在座各位度過爛漫的仲夏黃昏，歡迎市民朋友一同體驗河樂的夏夜浪漫旋律。

(中時 )