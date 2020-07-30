國民黨內部對於考監存廢存在歧見，黨團總召林為洲今天重申「廢考監」立場，坦言「此刻縮掉對國民黨很傷」，不過他解釋，廢考監不是指權力消失，而是權力轉移，昨天和黨主席江啟臣深談後得出的結論是，「廢考監，並重建考監職權的獨立性」。另外，他說，最後若有很多修憲版本，黨中央做最後定調的結果，他會尊重。

林為洲上午接受《POP撞新聞》廣播專訪時表示，他本人堅持「廢考監」，也會盡量說服國民黨立委朝此方向前進，而國民黨團的主流也是廢考監的立場，推估有30位立委支持。他認為，考監兩院不一定要隸屬於憲政機關，可改採獨立機關來辦理，不僅減少資源的浪費，也比較公開透明供民眾檢視。

林為洲吐露，昨天中常會上中常委對廢考監意見不一，中常委曾文培、田方倫比較支持維持五權憲法，主張廢考監的話要一併修訂黨章，而中常委侯彩鳳、謝衣鳳則認同廢考監，會後他和黨主席江啟臣深談一個小時，得出的結論是「廢考監，並重建考監職權的獨立性」。

林為洲強調，但他認為後面那句話，無論講不講都要做，講了反而容易讓人覺得不是真的要廢考監，職權轉移可留待修憲委員會進一步討論。不過他讓步表示，最後黨中央就考監議題有很多版本，做出最後定調的話，他會尊重。

除了考監存廢與否要列入修憲委員會討論，包括公民權下修至18歲、閣揆同意權、總統赴立院咨文常態化等議題，都要送入該委員會討論，目前國民黨已提出公民權下修的修憲案，未來將繼續提出另兩個修憲案。

林為洲指出，一旦總統赴立院國情報告常態化修憲案通過，未來總統一年要到立法院兩次報告並備詢，等同代替行政院長前來立院報告，因為閣揆等於是總統的幕僚。

(中時 )